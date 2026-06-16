夏休みの旅行を子どもの学習に活かすことはできるのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「教育熱心な親は、良かれと思って、いろいろなところへ連れて行こうとする。だが、どこへ行くかよりも重要なことがある」という――。写真＝iStock.com／nikom1234※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nikom1234■期待を裏切るのが子ども6月になり、そろそろ夏休みの計画を立て始める頃だろう。「今年はどこへ旅行しよ