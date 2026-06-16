イラン戦争での米国とイランの戦闘終結合意において、アラグチ外相は「イラン側の実務責任者兼メッセンジャー」という重要な役割を担っている。そのアラグチ氏は２００８〜２０１１年まで駐日イラン大使を務め、その時の経験を著した２年前の著書「イランと日本駐日イラン大使の回顧録２００８―２０１１」（論創社）に注目が集まり、増刷となった。同書は、アラグチ氏が在任中の４年間に東日本大震災を体験したことも含め