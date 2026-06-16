【モデルプレス＝2026/06/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月16日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスを着用したプライベートのコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】19歳K-POP美女「等身バランスが完璧」デコルテ全開私服で街中降臨◆ウンチェ、美デコルテ際立つプラベショット公開ウンチェはハートマークを意味する「⋖3」とつづり、