【モデルプレス＝2026/06/16】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真「バチェラー」出身美女「ぺろりとたべておかわりしてくれる」煮物・卵焼き・そばが並んだ食卓◆休井美郷、和の食卓披露休井は「今日は、昨日の残りものとお蕎麦」と記し、手料理の写真を投稿。味がしっかりと染みた手羽元と大