ENHYPENのジョンウォンとニキが、ワイルドな魅力を披露した。6月15日、ファッション誌『Esquire Korea』は公式インスタグラムを更新し、7月号の表紙を飾ったジョンウォンとニキのグラビアカットを公開した。【写真】ジョンウォン＆ニキ、鋭い眼差しと“腹チラ”公開された写真でジョンウォンとニキは、ラフなグラフィックTシャツにカルティエのジュエリーとウォッチを合わせ、鋭い眼差しと洗練されたビジュアルで圧倒的な存在感を