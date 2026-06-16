創刊より56年、通算2500号を迎えた今号の特集は、2026年の今届けたい“王道エンタメ”を集めた「王道エンタメの矜持」。そのメモリアルな表紙を飾るのは、2006年の初登場時から、グループ、ソロ、ユニット、そして連載とさまざまな形でananにご登場いただいているSUPER EIGHTの皆さんです。初登場時から最新の登場時までの誌面をバックに5人が佇む、メモリアルなカバーシューティングの様子をお届けします！今回は、ananの2500号と