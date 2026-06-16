旧香川県立体育館高松市福岡町11日 旧香川県立体育館の解体工事が進んでいます。敷地の外に運び出した石庭の石について、教育長が保存活用の可能性を模索する考えを示しました。 6月11日、旧香川県立体育館の解体工事現場に入った大型クレーン。 ポンプ車で水を抜いた建物南側の池に設置されていた景石をつり上げ、トラックに積み込みます。 建築家、丹下健三の設計で知られる旧県立体育館ですが、文化