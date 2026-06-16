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【凄！ホビー用 電動コンパクトルーター】 【凄！ホビー用 電動コンパクトドライバー】 8月上旬 発売予定 価格：各6,050円 童友社は、プラモ工具「凄！ホビー用 電動コンパクトルーター」と「凄！ホビー用 電動コンパクトドライバー」を8月上旬に発売する。価格は各6,050円。 凄！ホビー用 電動