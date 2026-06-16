コンクリート片が落下した軒裏岡山市立御南中学校 岡山市は、市内の学校や公民館でコンクリート片の落下が相次いだことを受け、市有施設のコンクリートの外壁などに異常がないか緊急点検を行います。 学校や公民館についてはすでに点検が行われているため、今回はそれ以外の全ての施設が対象で、コンクリートの異常に絞った点検になる見通しです。 緊急点検は、市の職員らが目視で行います。