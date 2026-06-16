第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の兵庫大会の組み合わせ抽選会が１６日、明石市内で行われた。１４９チームが出場。６月２８日に開会式のみを行い、７月４日から１回戦がスタートする。順調に日程が消化されれば、決勝は７月２６日に行われる。春の近畿王者の報徳学園はエース左腕・沢田、最速１４８キロの江藤、２年生・谷口の３本柱に俊足巧打の中尾を中心に打線も強力だ。１４７キロ右腕・豊岡