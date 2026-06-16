英国発祥のダンヒルは、自社のレザーアイテムにまつわる伝統と、英国のクラフトマンシップの現代的な表現にフォーカスした特別な展示イベントを開催している。「dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition」と名付けられた本イベントでは、創業以来ブランドを特徴づけてきた革新性とサヴォアフェールと呼ばれる職人技の対話の探求をテーマにしており、過去のアーカイブや最新の作品を通してダンヒルの世界観に迫る内容となっ