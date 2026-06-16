１６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で驚異的な粘りを見せ、強豪オランダ代表と２―２で引き分けた日本代表が日本時間２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。ゲスト解説で出演のサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏は初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアがサブリ・ラムシ監督の解任に踏み切ったことにつ