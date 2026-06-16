フランス日本時間17日午前4時、I組初戦でフランスとセネガルが激突する。王座奪還を狙うフランスと、アフリカ屈指の強豪セネガルの実力や注目選手を紹介する。井原正巳〈1〉無名すぎて「森・保一」か「森保・一」なのか…「モリポ？」から「ポイチ」が定着しました◇◇◇4年前の雪辱を果たすには優勝しかない。前回大会は決勝でアルゼンチンにPK戦の末、敗れるという悔しい幕切れ。通算3度目の優勝は幻と消えた