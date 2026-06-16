新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』を７月２日（木）から毎週木曜日夜24時56分よりWEB最速配信する。 『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』は、「小説家になろう」発、猫子によるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。剣聖の血筋を持ちながら“欠陥クラス”と言われる＜重騎士＞を発現したことで家を追放された青年・エルマが前世