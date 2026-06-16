トルクフルで粘り強く、速度上昇は円滑9代目へ生まれ変わった、トヨタ・ハイラックス。2.8Lディーゼルターボエンジンは、耳障りさを抑えた、穏やかなノイズでアイドリングする。電動サイドブレーキを解除し、ゴツいシフトレバーをDに入れ、ブレーキペダルを緩めれば、滑らかに前進を始める。【画像】破性そのまま洗練性向上トヨタ・ハイラックス競合クラスのピックアップたち全148枚エンジンはトルクフルで粘り強く、速度上