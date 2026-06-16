１１日、中国・南アジア博に展示された短距離救急搬送が可能な大型マルチロータードローン。（昆明＝新華社配信／宋権）【新華社昆明6月16日】中国雲南省昆明市で16日まで6日間開かれた第10回中国・南アジア博覧会では、最先端のスマート機器が多数披露された。今年はデジタル技術やAI（人工知能）の成果などが展示され、応用分野はドローンなど低空飛行機器の維持管理、生活サービス、越境貿易など多岐にわたった。一連のスマ