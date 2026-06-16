最新作『ぼくの魔なむすめ』誕生秘話も告白漫画『干物妹！うまるちゃん』などを手掛ける漫画家のサンカクヘッド氏が、12日放送のABEMAのアニメ・ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』（毎週金曜後9：00）#88に出演。初めて顔出しで出演し、スタジオ出演陣のイラストを放送中に描き上げた。【写真】生放送中に描いたの!?『うまるちゃん』作者によるかわいすぎる『シブアニ』出演者たち「テ