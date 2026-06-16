中国の習近平国家主席は、ミャンマーの親軍政権で大統領を務めるミン・アウン・フライン氏と会談し、経済面や犯罪の取締りなどで両国の連携を強化する方針を確認しました。中国外務省によりますと、会談は16日午前、北京で行われました。このなかで、習主席は「中国はミャンマーとの関係発展を周辺外交の重要な位置に据えている」と強調。「両国は団結と協力を強化すべきである」として、経済回廊の建設推進やオンライン賭博や電子