紀の川蓄電所＝和歌山県紀の川市関西電力は16日、蓄電所を投資対象とする「カン―denchiファンド」の運用を始めたと発表した。太陽光や風力といった再生可能エネルギーの導入拡大で、電力需給の安定化を図る蓄電所の需要が高まっている。ファンドを通じて導入を加速させ、2030年代の早期に約100万キロワットの蓄電所を開発する目標実現につなげる考えだ。関電グループで電気設備などを手がけるきんでんや、三菱UFJ銀行の子会社