昨年末にパシフィコ横浜大ホールで開催された、アミューズ所属俳優によるファン感謝祭「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」のBlu−rayとアフターパンフレット発売が16日、発表された。05年に始まった「ハンサムライブ」は、20周年の集大成となった昨年をもってその歴史に幕を下ろした。歴代ハンサムメンバーも登場した12月28日の最終公演の模様を収めたBlu−rayが、9月中旬に発売される。ゲー