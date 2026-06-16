◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神-西武(16日、甲子園球場)西武・長谷川信哉選手が第1打席でヒットを放ち、現時点で交流戦首位打者に立ちました。「3番・ファースト」で出場し初回、阪神先発・才木浩人投手の153キロのストレートをレフトへはじき返しました。交流戦首位打者争いは試合前時点、全日程を終えている巨人・松本剛選手が打率.365でトップ。長谷川選手は打率.357で追っていました。長谷川選手はこのヒットで交流戦57打数21安