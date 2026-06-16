女優でタレントの磯山さやか（42）が16日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のスペインとカボベルデの一戦で話題となった、カボベルデ代表の40歳のGKボジニャ選手の活躍に言及した。優勝候補のスペインと、今回初出場のカボベルデとの試合は、スペインが圧倒的に有利と予想されていた。しかし、ボジニャ選手がスペインのシュートをことごとくセーブ。ボジニ