新たなスタジアムの整備費について秋田市の沼谷市長は、上限とした142億円は物価上昇を想定した数字で、いまのところ上昇率は想定内に収まっているとの認識を示しました。大幅な物価変動があった場合は改めてブラウブリッツ秋田や県との協議が必要になると述べています。秋田市八橋での建設を目指す新たなスタジアムをめぐっては、県と秋田市の基本方針の中で整備費の上限を142億円にすることが示されています。この上限は去年10月