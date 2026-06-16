県議会は15日に続いて一般質問が行われました。鈴木知事は、クーポンの追加配布が始まった得旅キャンペーンをめぐり、観光客の動向を分析して今後の観光振興に活用する方針を示しました。また、八郎湖から男鹿市沖に流出しているとみられるアオコの追跡調査を始めたことを明らかにしています。16日の県議会一般質問で鈴木知事は県内での宿泊費が割り引かれる「得旅キャンペーン」について、これまでにクー