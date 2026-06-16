県内で20年ほど前まで深刻な状態が続いていた松くい虫による被害が再び拡大しています。被害の拡大を防ぐため、各地で薬剤の散布や伐採が進められていて、秋田市や潟上市の海岸沿いでは、松林が姿を消しつつあります。秋田市の秋田港から潟上市の出戸浜まで、約8キロの直線が続く県道、通称・天王バイパスです。海岸沿いの松林がいま姿を消しつつあります。海からの風や砂、塩分から農地や建物などを守る松林。天王バイパス周辺の