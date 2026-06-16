カーボンパーツ多用のアグレッシブなスポーツカートヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racing（GR）は、2026年6月2日、新型「GRMNカローラ」を世界初公開しました。同時に、新たな高性能モデル「GRカローラ MORIZO RR（コンセプト）」の開発も明らかにされました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新たな「“5人乗り”スポーツカー」です！ 画像を見る！（30枚以上）GRカローラの新たな特別仕様車として提案され