若者たちに無理なくおいしく食事をとってもらおうと大学生と大手コンビニが商品を開発しました。 横田美香知事「おいしいですとっても」 安田女子大学の学生とセブン－イレブンが共同で開発したのは「カワイイ」をテーマにした４つの商品です。 朝食を食べないなど若者の食の課題を解決しようと、学生らが授業の一環で商品開発に取り組んだということです。 商品を試食した横田知事は「広島らしさがある商品の