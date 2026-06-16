＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の初日が終了した。ナショナルチームに選出される廣吉優梨菜が7バーディ・2ボギーの「67」で回り、単独首位発進を決めた。 【写真】ういういしいあのメジャー覇者は歴代チャンピオン1打差の2位には、先週の「宮里藍 サントリーレディス」でアマ初の2