アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に双方が署名したことが明らかになりました。ただ、ホルムズ海峡をめぐっては認識のズレが生じている可能性があり、今後の協議の行方が注目されます。アメリカトランプ大統領「覚書に署名したと言えてうれしい。ホルムズ海峡はすでに一部が開放されている。金曜日（19日）に海峡は完全に開放される」15日、このように語ったトランプ大統領。19日にスイスで予定される覚書の署名式典を経て