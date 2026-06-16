全国241店舗展開中の丸源ラーメンが、創業25周年を記念し「丸源ラーメン25周年特別企画」を実施する。その第1弾として、26日から7月20日までの期間限定で「お値段そのまま!!増量キャンペーン」を開催。看板商品・肉そばのチャーシューや、替え玉、からあげ、カップソフトを追加料金なしで増量する。【写真】アツアツでおいしそう…丸源ラーメンの看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」同キャンペーンは、25年間の感謝を込めて実