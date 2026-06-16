このG7サミットには高市総理が就任後、初めて参加していますが、何を訴えているのでしょうか?総理に同行している政治部・官邸キャップの中島記者に伝えてもらいます。高市総理はトランプ大統領が自国第一主義を掲げる中、G7各国の共通の課題である▼経済安全保障や、▼エネルギー安全保障について、日本がリードする形でG7の結束を呼びかけました。日本時間のきょう未明におこなわれた会議では、日本はG7で唯一、レアアースなどの