MAPPAは16日、MAPPA設立15周年を記念した「MAPPA15周年キービジュアル ―劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ver―」を公開した。【画像】チェンソーマン、呪術廻戦など…MAPPA新情報発表の告知ビジュアル公開された「MAPPA15周年キービジュアル ―劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ver―」は、薄暗い路地裏から、光の射す先へ向かって進んでいくレゼを描いた、描き下ろしビジュアル。弾むような足取りで歩みを進めるレゼ。目線の