声優を目指すきっかけ・花江夏樹と師弟役で共演に喜び声優の本村玲奈が、12日放送のABEMAのアニメ・ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』（毎週金曜後9：00）#88に出演。テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』でもっとも衝撃を受けたシーンを明かした。【動画】ヤバすぎ！2万枚の作画で描かれた『とんがり帽子のアトリエ』第5話のクライマックスシーン番組では、来週クライマックスを迎