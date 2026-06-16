フランスで開催されているG7サミット＝主要7か国首脳会議は2日目を迎え、ゼレンスキー大統領も加わって、ウクライナ情勢について協議が行われています。ウクライナゼレンスキー大統領「招待ありがとうございます」フランスマクロン大統領「いつ着いたのですか」日本時間午後4時すぎ、マクロン大統領に迎えられたゼレンスキー大統領。G7サミットの会場に向かいました。会場では、サッカーワールドカップの開催中ということもあ