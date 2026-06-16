俳優の真野恵里菜さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドを訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 真野恵里菜 】夫・柴崎岳から贈られたミッキーシャツでディズニー満喫愛する我が子の成長も明かす「喜ぶ姿をたくさん見れて私も嬉しかった〜」真野さんが当日着用していたのは、夫でサッカー選手の柴崎岳選手からプレゼントされたという「@porterclassic_official」のシャツです。白地にミッキ