ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」が１６日、放送され、日本代表が初戦の強豪オランダに２−２で引き分けた１４日（日本時間１５日）の試合など、サッカーワールドカップ北中米大会を特集した。スタジオで解説を担当したのが元日本代表で、ガンバ大阪所属の宇佐美貴史（３４）。黒いシャツに丈が短めの細身の黒いパンツで、足元は黒いショートブーツというモデルのような着こなし。肩までの髪を下ろし、黒縁のおしゃれメガネをかけてお