お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博（56）が16日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。いつか出演してみたいというアニメを実名で明かす場面があった。この日は昨年、デビュー45周年を迎えた歌手の岩崎良美がゲスト。岩崎は2006年からNHK Eテレのアニメ「おさるのジョージ」で語りと主題歌を担当している。そんな中、岩崎が「『おさるのジョージ