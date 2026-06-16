１６日午前１０時頃、世界遺産・下鴨神社（京都市左京区）の「糺（ただす）の森」内で、ご神木のシイの木が根元から折れて倒れているのを、近くで作業をしていた造園業者が発見した。けが人はなかった。神社によると、樹齢は推定４５０年で、高さ３０メートル、直径約１・５メートル。境内で最も古い樹木とみられ、前日まで異変はなかったという。樹木医による定期的な診断を受け、１０年ほど前から支柱で支えていた。幹の一