横浜市がプレスリリースを発表しました。【映像】「入場料」などの詳細「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイングを日産スタジアムで開催します横浜市在住・在学・在勤の9,000名を無料招待『FIFA ワールドカップ 2026』が令和8年6月12日に開幕しました。今大会には日本代表として横浜ゆかりの板倉滉選手、小川航基選手、早川友基選手などが多数選出されています。ワールドカップでの活躍を、ここ横浜から応援しようと、