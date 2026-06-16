下半身のコンディション不良により故障班入りした巨人の石塚裕惺内野手（２０）が、１６日にジャイアンツ球場で行われた三軍練習に離脱後初めて合流した。石塚はシート打撃やノックをこなし、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に２打席立った。右肩のコンディション不良から戦線復帰を目指す山崎伊織投手（２７）から１打席目に左翼フェンスを越える豪快な一発を放った。その後は室内練習場へ移動。黙々とマシン打撃を行った