女子プロレス「スターダム」は２０日、国立代々木競技場第二体育館大会の全対戦カードを発表。?ブラックピーチ?渡辺桃（２６）の復帰戦が決定した。昨年１１月から長期欠場をしていた渡辺は約７か月ぶりのリングとなる。同門の極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」の上谷沙弥、小波、ビー・プレストリーと組んで、ＡＺＭ＆天咲光由＆スターライト・キッド＆林下詩美と激突する。渡辺は復帰宣言をした１４日の後楽園大会ではヘ