献血に参加した岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合／千原行喜 理事長 献血不足の解決に向けた取り組みです。献血者が減少傾向にある中、岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合の千原理事長らが16日、社会貢献の一環で献血を行いました。 組合では1983年から毎年、組合員とその家族に献血への協力を呼び掛けています。2026年は、1月から6月16日までに約220人が献血に参加したということです。 （岡山県パチンコ・パチ