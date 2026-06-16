クマ被害等に関する連絡会議(岡山･北区下石井) 東北地方などで相次ぐ「クマ」被害。その対策などについて中四国地方でも情報共有しようと、初めての連絡会議が16日、岡山市で開かれました。 連絡会議には中四国の環境事務所や森林管理局の職員らが集まりました。 2025年度から東北を中心に全国的に相次いでいるクマの被害。岡山県では2025年度以降人への被害は出ていませんが、警戒は必要です。 岡山県によ