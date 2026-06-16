去年4月、福岡放送が放送したバラエティ番組「ナンデモ特命係 発見らくちゃく！」について、BPO＝放送倫理・番組向上機構の放送人権委員会は16日、「不衛生さをことさらに強調した編集・演出は、人格権侵害とまでは至らないが放送倫理上の問題あり」とする見解を発表しました。BPOの審理の対象となっていたのは、福岡放送のバラエティ番組「ナンデモ特命係 発見らくちゃく！」で去年4月、2回にわたり「命の危機…ゴミ屋敷大掃除！