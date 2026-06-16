小説家の吉本ばなな（61）がクリエーター用プラットフォーム「note」で有料公開したエッセーが、大きな注目を集めた。母親に支配され続け、生活が立ちゆかなくなった姉との生活が赤裸々に記されている。元EXILE黒木啓司は投げ銭生活に！ 元広島・羽月隆太郎や元俳優・遠藤要も…TikTokが不祥事タレントの荒稼ぎの場に自身が虐待されていた過去や、ゴミ屋敷で暮らす姉の現状など衝撃的な事実が明かされていたが、それ以上に反応