TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「Weekly GOLF Review〜NO GOLF! NO LIFE!〜」。国内外の男女ツアーをはじめとする最新のトーナメント情報をお届けします。番組では、ゴルフがもっと好きになる、これから始めたくなるような話題を紹介。さらに、注目のゴルフ関係者や人気プロゴルファーへのスペシャルインタビューもお楽しみいただけます。今回の放送は、ゴルフタレ