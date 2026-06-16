DT 30 IE メディア・インテグレーションは、beyerdynamicのインイヤーモニター「DT 30 IE」を7月中旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は24,970円前後。発売に先駆けて、7月3日11時より予約受付を開始する。 軽量設計ながら、プロフェッショナルが求めるバランスの取れたサウンドと、過酷なステージに耐えるタフネスを融合させたイヤフォン。 11mm径ダイナミックドライバ}