ＭＢＳテレビの「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）では１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの日本代表が、２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。この日生出演した元日本代表でＧ大阪のＦＷ・宇佐美貴史選手は、次戦について「絶対に勝たないといけない試合」と言い切った。チュニジアは守備を固めて、日本―オランダ戦の逆のような試合になると予想。「日本がボールを保持して点をどうやって取る