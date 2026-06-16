豊かな自然を満喫できる山登り。しかし、県内では2026年に、すでに5件の山岳遭難が発生し、けが人も出ています。山は常に危険と隣り合わせです。気を付けるポイントはどこにあるのか、県警の山岳警備隊とともに、実際に登山道を歩きその対策を取材しました。菅原記者の報告です。 （記者）「こんにちは」「今日はよろしくお願いします」 （県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員＆三好署・佐伯公昭 警部補）「こんにちは」「お