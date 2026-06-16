黄川田こども政策大臣は16日、こども家庭庁の全予算の使い道をインターネット上で公開すると発表した。2027年度からの実施を目指す。こども家庭庁をはじめ多くの省庁は、これまでも予算全体の額や政策事業ごとの予算額などの概要をウェブサイトなどで公表している。こども家庭庁の新たな予算使途公開は、何の政策事業に対する国からの補助金などが、地方自治体を経て最終的に事業を実施するどの団体にいくら支払われたか「最終支出